申皓瑋開轟 新竹棒球場第602轟等了6年出爐

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒睽違6年重返新竹，富邦悍將隊申皓瑋今天2局敲出2分砲，為整建過後新竹市立棒球場首轟、新竹棒球場史上第602轟，上一次在新竹開轟的球員為2016年林威助。

中華職棒今年季前上一次在新竹市立棒球場安排例行賽為2016年9月13日，球場經過整建、今年中職重返新竹，味全龍隊昨天起與富邦悍將在新竹打3連戰。

今天3連戰第2戰，2局悍將隊靠著林益全二壘打，1人出局後申皓瑋開轟，幫助球隊取得2比0領先；這發全壘打是申皓瑋個人本季第4轟，也是新竹棒球場史上第602轟。

上一名在新竹球場開轟的球員、是現任中信兄弟總教練林威助，林威助在2016年9月13日在新竹敲出滿貫砲。

新竹棒球場全壘打王是兄弟退役球星彭政閔的31轟，現役新竹全壘打王則是味全龍隊林智勝的18轟。（編輯：陳政偉）1110723

中華職棒富邦悍將隊與味全龍隊新竹3連戰23日來到第2戰，2局悍將靠著林益全二壘打，1人出局後申皓瑋（圖）開轟，幫助球隊取得2比0領先；這發全壘打是申皓瑋個人本季第4轟，也是新竹市立棒球場史上第602轟。中央社記者張新偉攝 111年7月23日