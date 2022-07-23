陳明通重申林智堅論文原創 競總：林已保全證據

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）林智堅競選辦公室今天晚間表示，針對陳明通下午重申林智堅的台大論文無涉抄襲且為原創。林智堅日前已透過委任律師保全證據，屆時會提供給台大作為說明未抄襲的有力證據。

民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通下午發出4000多字聲明強調，同組問卷的操作性定義相同、無涉抄襲，且指控文字用語相似就是抄襲、屬去脈絡化機械式對比；他重申，林智堅是論文的原創者。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間發布新聞稿表示，林智堅在國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清過去在職進修的碩士論文沒有抄襲，台灣大學及中華大學的指導教授們，也公開聲明林智堅的論文沒問題。

黃韋鈞指出，過去兩個多星期，對手鋪天蓋地造謠與施壓，對台大及中華大學的老師和學生造成困擾，林智堅對於造成兩所學校的紛擾感到抱歉。

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黃韋鈞指出，林智堅為了捍衛名譽與人格，第一時間就對國民黨台北市議員王鴻薇按鈴提告，另外也在過去兩個多星期，透過電腦資料救援，查找相關的email、行程紀錄等，順利找到他的台大論文寫作在先，沒有抄襲的重要事證。

黃韋鈞說，林智堅已於日前透過委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證，保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時也會提供給台大學術倫理審定委員會，作為說明沒有抄襲的有力證據。（編輯：張銘坤）1110723