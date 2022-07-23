陳明通4000字長文 重申林智堅論文原創無涉抄襲

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民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通（圖）23日發聲明強調無涉抄襲，並重申林智堅是論文的原創者。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通今天發出聲明強調，同組問卷的操作性定義相同、無涉抄襲，且指控文字用語相似就是抄襲、屬去脈絡化機械式對比；他重申，林智堅是論文的原創者。

陳明通下午發表長達4000多字的聲明稿，並提出12點說明，澄清林智堅碩士論文事件。他提到，2014年九合一選舉期間，當時台北市長候選人柯文哲曾多次到新竹幫林智堅站台；他覺得「柯文哲現象」的外溢效應有發生在林智堅身上，開始構思如何透過實證研究去證成這個「外溢效應」。

因此，他分別向柯文哲與林智堅索取選舉期間未對外公開的內部民調資料，兩人都同意提供，得以驗證「柯文哲現象」對民進黨新竹市長候選人林智堅外溢效果的存在。

陳明通說，運用林智堅選舉期間的內部調查資料，多寫幾篇論文，在學術界毫無問題。外界批評「一魚多吃」是完全不懂學術界的運作，特別是選舉相關民意調查研究領域的運作。

陳明通指出，與林智堅討論其碩士論文時，林智堅對於當時「三腳督」選戰中「槓桿者」蔡仁堅的角色非常有興趣，因此就確定這個題目並開始指導，時間大約是2015年12月左右；所以，林智堅是這個研究的原創者，他也是先指導林智堅的碩士論文。

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅（圖）遭質疑論文涉抄襲，5日在記者會拿出論文指導教授陳明通聲明書澄清。（中央社檔案照片）

陳明通表示，林智堅論文所提的資料來源，即為先前提供給他的選戰內部民調資料，這也說明林智堅在論文中對資料來源的描述、為何與他的期刊論文相似；這些都屬於調查研究中的「技術報告」部分，對事實的描述不可能有太大差別，何況林智堅是原創者。

他並說明，先有林智堅的研究和資料，才會有余正煌的論文寫作，他要感謝林智堅不藏私，願意分享資料給學長余正煌；他則是在徵得余的指導教授同意下，以口試委員身分指導余正煌研究計畫寫作，時間大約從2016年1月開始，晚於他指導林智堅的論文寫作。

陳明通表示，林智堅論文與余正煌論文的相似處，主要集中在第一章的研究設計以及論文的章節安排；林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與他的教學及指導學生論文寫作有關。

陳明通指出，因為兩人使用同樣一組多次調查的電話訪問結果，而這些問卷都是林智堅與其競選團隊的原創，余正煌在論述這些變數時必須忠於原來設計；且依變項、研究對象、問題意識與研究發現不同，即使使用同樣的統計模型，數字也不會一樣，講的也是不同的東西，這毫無「抄襲」問題。

陳明通強調，林余兩人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題；外界認為文字相似、語法相同就是「抄襲」，完全是「去脈絡化」說法。

陳明通最後說，1992年回學校任教至2020年屆齡退休改聘為兼任教師，為何至今30年指導近兩百位學生（含尚未畢業者），因為他是一個研究型教授，除了長期參與大型的調查研究外，身邊更累積大量研究資料，可提供學生寫論文。

他說，自己不是不能被批評，也深知自己並不完美，願意虛心就教，「但請不要在你的『聽說』或自行建構的偏見上」，對他惡意批評。（編輯：林克倫）1110723