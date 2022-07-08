林智堅論文爭議 台大國發所：配合校院學倫審定

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林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台灣大學國發所8日發出聲明表示，正配合學校、社會科學院學術倫理審定委員會處理程序。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北8日電）桃園市長參選人林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台灣大學國發所今天發出聲明表示，正配合學校、社會科學院學術倫理審定委員會處理程序，期盼各界耐心等候。

媒體人5日在臉書發文指出， 林智堅 林智堅小檔案 政黨：民主進步黨

出生：64年05月27日

現職：新竹市長 看更多 關閉 選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯6日在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台大國發所今天在網站發布聲明，未點名林智堅，只說該所碩士在職專班畢業生學位論文涉及學術倫理事件，正配合學校、社科院學倫委員會處理程序。對於近日相關的批評指教，聲明強調，國發所十分重視並納為參考，期待能回報社會大眾的愛護與支持。

台大校方在事發後的6日，要求「即日起」所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

台大國發所聲明指出，2月起就要求申請碩博士論文口試，都須繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，學位論文也須附上「碩博士學位論文學術倫理聲明書」，以確保符合學術倫理規範。

昨天深夜國發所學生會就發出聲明，說明早於校方之前，在今年1月的所務會議上就決議，2月起碩博論文須進行原創性比對。

學生會聲明並對近日校友論文的學倫疑義「深表遺憾」，強調所上師長不斷耳提面命學術倫理的重要，全體學生也是兢兢業業、不敢怠慢。（編輯：唐聲揚）1110708