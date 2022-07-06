王鴻薇指論文涉抄襲 林智堅提告加重誹謗罪

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將參選桃園市長的新竹市長林智堅（圖）遭質疑論文涉抄襲，5日在記者會上譴責國民黨透過扭曲方式、抹黑「奧步」侮辱他的人格。中央社記者郭宣彣攝 111年7月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅今天委由律師楊隆源前往新竹地檢署，對王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴。

林智堅昨天在新竹市政府舉行記者會，譴責國民黨透過扭曲方式、抹黑「奧步」侮辱他的人格，每逢選舉，競選對手都會以論文議題惡意攻擊，感到痛心、遺憾。

律師楊隆源接受媒體聯訪表示，他接受林智堅的委託，對台北市議員王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴，而犯罪事實有兩次，一次是昨天上午的記者會、一次是昨天下午的粉絲專頁。

楊隆源說，王鴻薇昨天在記者會時，用不實資訊抹黑林智堅，林智堅同日中午12時30分開記者會說明後，沒想到王鴻薇下午又在臉書（Facebook）專頁，仍做不實抹黑、誹謗。

楊隆源指出，今天針對這兩個犯罪行為提出刑事告訴，希望以刑事訴訟方式使當事人的名義得到彌補、還給清白。

新竹市議員劉康彥表示，林智堅過去8年在新竹市的政績有目共睹，國民黨無法在市政上做文章，只能祭出選舉奧步做人身攻擊、做人格謀殺，除表達遺憾痛心，更強烈譴責。

劉康彥說，他相信選民智慧，林智堅使用自己參與的研究，何來抄襲？而科管局與中華大學當事人，也都表達利益無受損，國民黨惡質抹黑扭曲，只是在凸顯他們在桃園選情的心虛與不知所措。（編輯：陳仁華）1110706