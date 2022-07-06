林智堅遭疑論文抄襲 台大：若受理將2個月內審定

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（中央社記者許秩維台北6日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲；台大校方今天表示，已收到檢舉，經審查檢附事證後將確認是否受理，若受理後於2個月內完成審定。

有媒體人昨天在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯今天在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台灣大學校方今天發布聲明，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，後續將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理。

台大校方表示，若受理後，會請所屬學院組成審定委員會進行審定，審定委員會可視檢舉情形，審查被檢舉人的學位論文，包含論文內容及結果的真實性、確認是否由他人代寫、比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等，並於2個月內完成審定。

對於學術倫理案件處理，台大校方提到，一切都依校內規範的標準作業程序進行，將秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，不受外界影響，以落實勿枉勿縱的基本原則。

台大指出，校內也提供著作原創性檢查服務，協助教師檢視各項著作的原創性，即日起將要求所有碩博士畢業生的論文在提交時，均須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。（編輯：陳政偉）1110706