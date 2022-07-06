林智堅提告 國民黨：不應以司法恫嚇在野監督

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨台北市議員王鴻薇指新竹市長林智堅論文涉抄襲，林智堅今天提告。國民黨表示，政治人物的學術倫理為可受公評之事，林智堅不應以司法手段恫嚇在野監督力量，應舉辦開放媒體與選民公開提問的說明會，以昭公信。

即將參選桃園市長的林智堅遭王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅今天上午11時將由律師陪同前往新竹地檢署按鈴提告。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，政治人物的學術倫理為可受公評之事，王鴻薇基於客觀具抄襲嫌疑之事實，經合理查證而堂堂正正提出質疑，林智堅不應以司法手段恫嚇在野監督力量，應該針對其論文議題舉辦一場開放媒體記者與選民公開提問的說明會，以昭公信。

國民黨表示，王鴻薇質疑林智堅的論文涉及抄襲，為監督政治人物對言行，屬可受公評之事。國民黨聲援王鴻薇等對執政黨提出各種合理批評質疑的人，不會畏懼林智堅以司法手段恫嚇來自民間的質疑，反而會更積極監督民進黨政治人物的一言一行。

國民黨指出，林智堅稱「類似政治口水將不再回應」，但是學位論文涉及政治人物清譽與誠信，呼籲林智堅應再開一場讓媒體記者及公民開放提問的記者會，真正說清楚講明白。（編輯：蘇龍麒）1110706