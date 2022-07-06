林智堅論文遭疑抄襲 竹科：函請中華大學釐清說明

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（中央社記者張建中新竹6日電）民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲。新竹科學園區管理局今天表示，針對中華大學研究報告內容，智慧財產權歸屬竹科管理局，將函請中華大學釐清履約相關規定。

國民黨台北市議員王鴻薇5日召開記者會，指控林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書；另有媒體人在臉書指出，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，有部分內容與台大國發所碩士生余正煌的論文雷同。

竹科管理局今天發布新聞稿說明，為強化施政服務，管理局以委託方式請學術機構進行研究，藉由研究成果進行政策研析，以期精進政策制訂。

竹科管理局於2007年12月依採購法規定與中華大學委託研究，以TCSI模式評估新竹科學工業園區的民眾滿意度，並完成簽約，履約起迄日期為2007年12月24日至2008年6月15日。

竹科管理局指出，為保障有使用學術機構研究相關資料及成果的權利，竹科管理局與受委託機構（並非個人）簽訂的合約中皆訂有相關規範，廠商因履行契約所完成的著作，其著作財產權的全部於著作完成的同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。

竹科管理局並規範廠商保證對其人員因履行契約所完成的著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

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竹科管理局指出，為了解竹科周邊居民觀感，藉以持續改善竹科營運機制，打造與環境共榮共好的關係，管理局依採購法規定委託中華大學進行研究，以TCSI模式評估新竹科學工業園區的民眾滿意度，並完成簽約，依合約規定此案的智慧財產權也歸屬管理局。

為釐清最近各界疑義，竹科管理局表示，將儘速函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，作為續處的參據。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1110706