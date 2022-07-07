論文遭疑抄襲 林智堅：與指導老師共同參與研究計畫

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（中央社記者郭宣彣、林長順新竹市7日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅，遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅說，他與指導老師共同參與研究計畫，也非國民黨所說用國家資源作論文，盼事件就此停住，回歸政策討論。

林智堅日前被王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅昨天委由律師前往新竹地檢署對王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴，而王鴻薇上午也到台灣台北地方檢察署告林智堅誣告、違反著作權法時表示，科技部新竹科學園區管理局委託中華大學的委辦案計畫智慧財產權屬竹科管理局，林智堅須經授權且負擔相關費用才可使用，但林智堅沒出具授權書，有違法之虞。

林智堅今天與市府一級主管前往新竹市天公壇參拜，林智堅接受媒體聯訪表示，在台灣各個大學中，老師與學生一起參與研究計畫很常見，而他與指導老師都有參與所寫的計畫。

林智堅說，在第一時間，學校老師已經證實，他有參與這個計畫和老師共同研究，而他的論文口試時間在6月26日，若要在6月26日論文口試，得先約好口試委員，所以他的論文早在5月就完成。

他表示，前天記者會上，他也提供時間序，而這份科管局委託報告在7月完成，他希望此事件就此停住，回歸政策討論。

明天林智堅會將市政工作交接給新竹市代理市長陳章賢，林智堅說，明天工作將告一段落，今天前往竹市天公壇拜拜，也祈求各項施政工作能持續大步推進，讓市民平安、幸福。（編輯：陳仁華）1110707