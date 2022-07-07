遭質疑抄襲竹科報告 幕僚：林智堅論文先完成

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將參選桃園市長的新竹市長林智堅被質疑中華大學碩士論文涉抄襲竹科委外研究報告，林智堅桃園市長競選辦公室副主任黃任瑋（圖）7日拿出相關文件，證明林智堅碩士論文沒有抄襲，指出林智堅的論文是在科管局結案報告前完成。（林智堅幕僚提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）竹市長林智堅的中華大學碩論被質疑抄襲竹科委外研究報告，林智堅的幕僚今天說，林智堅的論文在科管局結案報告前完成，結案報告完成後，著作權才從中華大學讓予科管局，無抄襲之虞。

將參選桃園市長的林智堅被質疑在中華大學碩士論文涉抄襲科管局委外研究報告，林智堅的幕僚透過新聞稿表示，林智堅民國97年5月完成碩論後，開始進行申請口試相關流程，並在同年6月26日完成口試。

幕僚指出，林智堅完成論文口試，科管局在同一天函文給中華大學，要求中華大學修正研究報告，並在同年7月5日前交付結案報告。

幕僚表示，根據科管局與中華大學合約書內容第14條權利及責任內容，中華大學在完成結案報告時，著作權才會移轉到科管局手上。

幕僚指出，林智堅在97年6月26日口試時，他與中華大學研究團隊仍擁有此報告的相關權利，並無抄襲之虞。

幕僚表示，根據國科會研究人員學術倫理規範，計畫成果報告通常不被視為正式發表，也沒有自我引述需求。共同申請的研究計畫皆可視為共同著作，林智堅也是這報告的共同參加者，擁有相關權利。

幕僚指出，因此，當林智堅在研討會發表這篇研究報告時，擁有權利可修整並發表論文，並無一稿多投、自我抄襲的疑慮。（編輯：戴光育）1110707