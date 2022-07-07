林智堅論文遭疑案 竹科：先釐清履約規定
2022/7/7 11:22（7/7 11:50 更新）
（中央社記者張建中新竹7日電）新竹市長林智堅遭質疑碩士論文涉嫌抄襲竹科管理局委託研究案，國民黨立委林奕華今在臉書發文指出，管理局應提告。管理局表示，將慎重處理，先釐清履約相關規定。
林奕華今天在臉書上公開當年竹科管理局與中華大學的合約書全文，指出研究成果智慧財產權屬於竹科管理局，中華大學的教授及林智堅要放棄著作人格權，即使林有參與討論，也沒資格使用研究成果當成畢業論文，竹科管理局應對中華大學校方及林智堅提告。
竹科管理局表示，為了解竹科週邊居民觀感，藉以持續改善竹科營運機制，打造與環境共榮共好的關係，管理局於民國96年12月依採購法規定與中華大學針對上述目的進行委託研究，以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度，並完成簽約。
竹科管理局指出，履約起迄日期為96年12月24日至97年6月15日，依合約規定本案的智慧財產權歸屬管理局。
針對林奕華的發文，竹科管理局強調，因涉及法律面，會慎重處理，將儘速函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，作為後續處理的參據。（編輯：翟思嘉）1110707
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