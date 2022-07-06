林智堅論文遭疑 蘇貞昌：台灣選舉文化應向上提升

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（中央社記者王心妤台北6日電）藍營質疑新竹市長林智堅碩士論文涉抄襲，行政院長蘇貞昌今天表示，自己就是選舉抹黑受害者，希望惡質選舉文化以此為戒，台灣應向上提升非向下沉淪，選舉應該就願景、政策讓選民檢驗。

蘇貞昌今晚出席「少年吔，安啦！」在國家電影及視聽文化中心特映會，接受媒體聯訪時談到林智堅論文涉抄襲事件。蘇貞昌表示，自己就是選舉抹黑的受害人，雖然當時在對方登報道歉旁，寫下「希望惡質的選舉文化以此為戒」，但看來沒有，反而變本加厲。

蘇貞昌表示，每次選舉還沒正式展開，就已經抹黑先來，「台灣應該向上提升，不要向下沉淪。」他也提到林智堅在新竹市政績有目共睹，桃園市長選舉應該提出政策、願景讓選民檢驗，才是健康的選舉文化。

網路流傳一份自稱是5月25日的「民進黨執行會議紀錄摘要」，內容為如何集結黨內力量，讓衛福部長陳時中參選台北市長，並打壓前交通部長林佳龍。蘇貞昌對此表示，很多造謠就是利用假訊息、網路傳送，希望大家不要受到迷惑，選舉要健康，需要選民一起努力，假訊息應予以譴責。

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率連續4個月超過3%，持續飆高到3.59%，創下近14年新高。蘇貞昌表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情跟俄烏戰爭影響，生活物資等方面確實受到衝擊，但台灣近幾年經濟與基本盤穩定，政府也會掌握原物料並注意進口關稅減免，同時注意對民眾、年輕人、租屋族的補助，希望讓民眾減少衝擊。（編輯：陳政偉）1110706