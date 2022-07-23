更多編輯台推薦新聞：
頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

林智堅找到重要事證 24日召開碩士論文記者會

2022/7/23 20:35（7/23 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨桃園市長參選人林智堅24日上午將在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。圖為林智堅5日拿出教授聲明書澄清。（中央社檔案照片）
民進黨桃園市長參選人林智堅24日上午將在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。圖為林智堅5日拿出教授聲明書澄清。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）民進黨桃園市長參選人林智堅明天上午10時，將由立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會，並出示他沒有抄襲的重要事證，證明自己的清白。

民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通下午發出4000多字聲明強調，同組問卷的操作性定義相同、無涉抄襲，且指控文字用語相似就是抄襲、屬去脈絡化機械式對比；他重申，林智堅是論文的原創者。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間發布新聞稿表示，林智堅在國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清過去在職進修的碩士論文沒有抄襲，台灣大學及中華大學的指導教授們，也公開聲明林智堅的論文沒問題。

黃韋鈞指出，過去兩個多星期，對手鋪天蓋地造謠與施壓，對台大及中華大學的老師和學生造成困擾，林智堅對於造成兩所學校的紛擾感到抱歉。

黃韋鈞指出，林智堅為了捍衛名譽與人格，第一時間就對國民黨台北市議員王鴻薇按鈴提告，另外也在過去兩個多星期，透過電腦資料救援，查找相關的email、行程紀錄等，順利找到他的台大論文寫作在先，沒有抄襲的重要事證。

黃韋鈞說，林智堅已於日前透過委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證，保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時也會提供給台大學術倫理審定委員會，作為說明沒有抄襲的有力證據。（編輯：張銘坤）1110723

延伸閱讀
陳明通4000字長文 重申林智堅論文原創無涉抄襲國安局長陳明通親上火線 指林智堅論文具原創性余正煌論文誌謝 林智堅：證明我是第一手資料林智堅遭疑碩士論文涉抄襲 台大未收到檢舉陳明通重申林智堅論文原創 競總：林已保全證據
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林佳龍：兒子戶籍將遷新北 首投選票獻給父親