林智堅選辦：蘇宏達未審先判 已具狀申請迴避

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（中央社記者葉臻桃園26日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」。林智堅選辦晚間表示，蘇宏達未審先判，律師已具狀申請迴避，待完成迴避後的合法委員會再行審定。

林智堅競選辦公室今天晚間發布聲明稿表示，針對「上報」今天晚間報導，台大學術倫理審定委員會，明天林智堅、國安局長陳明通兩人確定不會到場陳述，林智堅委任律師黃帝穎表示，依法應公正並秘密進行的審查會，竟被台大透過媒體放話，選擇性公開內容，令人遺憾並擬究責。

黃帝穎指出，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達教授，日前發送公開信給台大社科院師生，在學倫會召開會議之前，未審先判將林智堅論文一案視為「醜聞」，心證顯受污染。

黃帝穎表示，依照「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」、「專科學校以上學術倫理案件處理原則」及「行政程序法」規定，學倫會的組成本應秉持「公正客觀」原則，當組成成員有偏頗之虞時，本該自行迴避。

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黃帝穎說，他今天已經以書面方式正式向台大社科院學倫審定委員會遞狀，請學倫會依「先程序後實體原則」，待台大完成蘇宏達依法迴避後的合法委員會再行審定，台大社科院也已簽收。

黃帝穎說，盼學倫會依法行政，並遵守「先程序後實體原則」，待台大完成蘇宏達依法迴避後的合法委員會再行審定，避免社會大眾對於學倫會組成的質疑，也確保程序與結果能符合公平、公正之原則，以維護大學自治與程序正義。（編輯：陳正健）1110726