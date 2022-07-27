律師：蘇宏達迴避前 不建議林智堅出席台大學倫會

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，林智堅委任律師黃帝穎今天說，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達涉及未審先判，律師團昨天已正式具狀申請迴避，在蘇宏達依法迴避之前，律師團不會建議當事人出席。

媒體昨天披露，台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論林智堅的碩士論文案，林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述。

林智堅委任律師黃帝穎今天召開記者會表示，律師團昨天已正式具狀申請迴避，對於蘇宏達將此案定調為「醜聞」，涉及未審先判、先入為主，在法規上，無論是「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」、「行政程序法」，都有偏頗的問題，依法要迴避。

黃帝穎說，有媒體人指稱，林智堅向台大檢舉余正煌抄襲論文，「這個部分並非事實」。

黃帝穎指出，台大學倫要點明文規定，組織、程序都是秘密舉行，開會通知列為密件，還提醒要嚴守秘密，律師團一向尊重學倫要點，但媒體居然率先揭露，程序有嚴重瑕疵，很遺憾有這種選擇性放話，律師團也在研議是否有究責可能。

至於林智堅今天為何不出席台大學倫會，黃帝穎說，昨天具狀申請蘇宏達迴避之後，台大本於「先程序、後實體」，必須先審理迴避，唯有公正客觀的程序，律師團才會考量讓當事人出席；他強調，蘇宏達依法迴避之前，組織並不適法，基於「先程序、後實體」，不會建議當事人出席。

黃帝穎說，程序上依法具狀申請迴避，另外，律師團已把之前公證書做為重要證據，也就是，2016年2月1日林智堅已取得論文內容、本身沒有抄襲的問題，具狀送給台大社科院。他說，遞狀進去後，當然希望後面有公正、客觀、合法的委員會，做實質審理。

黃帝穎並指出，如果台大直接決議不迴避，依行政程序法33條，可以提覆決來救濟。

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另外，教育部長潘文忠昨天對林智堅論文爭議表態，由學校回歸法規原則處理。

黃帝穎說，潘文忠的原意是認為應該依法行政，律師團尊重教育部的看法，本來就應該依法行政，他們的主張也是回歸到法律，包括，台大學倫要點、行政程序法的規定，認為有事實足認偏頗，才會依法申請迴避，這個具狀也是依照法律來主張，律師團尊重教育部依法行政的態度。（編輯：郭無患）1110727