林智堅：論文證據送台大學倫會 盼公平公正審定

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民進黨桃園市長參選人林智堅27日表示，已把碩士論文相關資料送到學倫會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園27日電）前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅陷入新竹棒球場爭議與論文風波。林智堅今天表示，已把碩士論文相關資料、證據準備完成也送到學倫會，期待學倫會能夠公正、公平地審定。

台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論林智堅論文案。林智堅今天上午與桃園市長鄭文燦出席桃園市商業會「第26屆第1次會員代表大會」，林智堅接受媒體聯訪時表示，已把相關資料、證據準備完成也送到學倫會，證據經過法院公證，期待學倫會能夠公正、公平地審定。

民進黨立委高嘉瑜25日於政論節目指出，民進黨內部「有一股勢力正醞釀換堅」。對此，林智堅表示，黨中央已經有澄清。

民進黨發言人謝子涵今天指出，民進黨的選舉提名策略有一定程序與決策機制，不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法，更是空穴來風的假議題。

針對新竹市立棒球場整建重新啟用後狀況頻傳，中職富邦悍將外野手林哲瑄在場內撲接受傷，初步檢查為左肩關節唇破裂，若動刀恐整季報銷。

林智堅表示，已致電富邦悍將領隊林華韋表達關心，未來醫療上如果有任何可以協助的部份，希望能盡一份力，要祝福林哲瑄早日康復、回到球場。

國民黨桃園市長參選人張善政因稱林哲瑄為「旅長」引發網友不滿而發文致歉。對此，林智堅指出，現在大家最關心的是林哲瑄能否早日康復，其它問題應該不重要。

針對新竹棒球場驗收及開賽問題，林智堅說，新竹市政府已經組成改善小組，相信會在最快時間內把球場修復好，球員的安全最重要，在這個前提下，如果沒有完全修復好，不會開賽。

另外，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞今天發布聲明指出，針對有關人士指稱林智堅向台大學倫會提出檢舉一事，相關說法完全子虛烏有。

黃韋鈞表示，不實謠言令人遺憾，林智堅已提出具法律效益的實質證據，也向台大社科院學倫會提出完整書面聲明，期待台大學倫會能秉持公正、公平原則進行審理，還給林智堅清白。（編輯：戴光育）1110727