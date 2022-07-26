林智堅論文案 綠批假考察濫權施壓藍駁依法監督

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（中央社記者王揚宇、王承中台北26日電）民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文案爭議；民進黨立法院黨團今天表示，國民黨傾全黨之力打林智堅，還安排要去調查局新竹市調查站考察，根本是私設刑堂、假考察，濫權施壓。

國民黨立法院黨團指出，國民黨是反對黨，進行相關的監督，依法行政，民進黨是否心虛。

投入桃園市長選舉的前新竹市長林智堅，被控論文涉抄襲，引起政壇關注；民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀今天召開記者會，質疑立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委陳以信擬排27日到法務部調查局新竹市調查站考察業務概況的用意。

鄭運鵬說，國民黨現在用全黨的力量打林智堅，陳以信安排這樣的考察，目的就是要抹黑林智堅的論文案，而且有跡可循，包括國民黨立法院黨團之前就曾預告要新竹市調查站的余先生（余正煌）說明，否則要去市調站考察等。

鄭運鵬列舉這陣子國民黨濫權施壓情形，包括要求科技部對林智堅提告，否則將追究科技部瀆職，也跳過學校，要求教育部撤銷林智堅的學位，否則在立法院開議後要求專案報告，追究相關人員責任等。

鄭運鵬說，國民黨為了要抹黑林智堅，竟然濫權施壓，真的是荒謬至極。

柯建銘指出，民進黨團要嚴厲譴責國民黨假考察之名、行公然施壓之實，而且這已經不是司馬昭之心路人皆知，宛如是土匪流寇要搶劫，還敲鑼打鼓公告周知，行徑如此之荒謬，毫無法治概念。

柯建銘表示，國民黨不僅讓政治介入校園，還介入司法檢調，而國民黨介入司法檢調，一向都是慣犯，像是過去的馬英九特別費案、前瞻預算釋憲案等，敬告國民黨懸崖勒馬。

柯建銘也說，國民黨立法院黨團總召曾銘宗還天天打給台大，詢問何時成立審定委員會，而且台大教授竟未審先判，說林智堅的論文案是醜聞，一連串的套路，都是傾全黨之力在打林智堅，把高等教育當作政治鬥爭工具。

對此，曾銘宗今天在立法院召開記者會時表示，國民黨是反對黨，進行相關的監督，依法行政，反問柯建銘是否著急了？是否敢用政治生命保證林智堅的論文沒有抄襲。

曾銘宗指出，如果蔡政府打算把抄襲的責任推給余正煌，國民黨團當然要去了解事實，看看民進黨團、國安局是否公然施壓新竹市調查站，不然為何余正煌至今不敢出面說明。

國民黨立委費鴻泰則表示，國民黨團調查竹科委託報告被林智堅抄襲，黨團邀請竹科局長說明，結果柯建銘一通電話，就不來了。國民黨是在野黨，當然要查國家資源是否被人濫用，監督國家相關體制，柯建銘到底在怕什麼，民進黨是否心虛了？剛好就是此地無銀三百兩。（編輯：黃國倫）1110726