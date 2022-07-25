論文爭議遭指醜聞 林智堅難以接受未審先判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏、許秩維桃園25日電）針對媒體報導指台大社科院長蘇宏達將擔任審定委員會召集人，並透過內部信件指這次事件是「醜聞」一事，林智堅今天說，對此說法非常遺憾也難以接受，因為這完全是未審先判。

民進黨桃園市長參選人林智堅上午前往參訪寶貝夢想起飛工作坊，在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問新竹市立棒球場驗收問題。他表示，地方政府的公共工程都有驗收跟保固階段，新竹市立棒球場過去是超過40年的老舊球場，每次比賽時總會讓球員發生受傷或球迷環境不好，因此市府啟動改建工程。

林智堅指出，前幾天新竹市立棒球場開賽後陸續有球員受傷，球迷非常關心，他也第一時間致電中華職棒會長蔡其昌及新竹市代理市長陳章賢，希望在中職的協助下，市府儘早面對發生的問題，也解決問題。相信以過去新竹市府團隊執行力，應該會釐清問題，並在最短時間內解決問題。

記者詢問，國民黨桃園市長參選人張善政昨晚在臉書Facebook發文表示會親自監工，國民黨也說在棒球場發現很多問題。林智堅說，新竹市立棒球場現在已停賽，市府也在做球場相關改善的計畫，還是要尊重、相信新竹市政府能夠把事情處理好。

林智堅指出，新竹市民都知道，過去8年有非常多的公共建設，施工過程他都是高度參與，也經常到工地巡查，沒有人樂見新竹市立棒球場現在的情況，他還是秉持過去的態度，面對問題，解決問題。現在球迷和球員最期待的是說，趕快把球場的改善工程完成，讓未來球賽能繼續在新竹市立棒球場進行。

記者又問，負責這次新建球場的廠商被發現曾偷工減料被抓到，也曾被發現工安問題，為何還能得標。林智堅表示，一切都依政府採購法處理，而現在施工的廠商在全國各地都有相關的公共工程，也是過去新北市政府評為優質的廠商，至於工安事件，會後將進行了解。

記者詢問，媒體報導指台大社科院長蘇宏達將擔任審定委員會召集人，並透過內部信件指這次事件是「醜聞」一事，林智堅說，對於蘇宏達的說法非常遺憾也難以接受，因為這完全是未審先判。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林智堅指出，昨天他召開記者會提出證據，很期待不論是台大或是中華的學倫會，都能秉持著公正、公平，去檢視相關資料，還他清白。但他也認為，應尊重學校的獨立性，學校對於論文都有一個學倫的審定委員會，委員的召集跟委員的遴聘都有相關的辦法，他予以尊重。

中央社記者試圖電話聯繫蘇宏達，但蘇宏達接起電話後掛斷，暫無法取得蘇宏達回應。台大校方對此事表示並無回應。（編輯：方沛清）1110725