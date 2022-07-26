民進黨籲蘇宏達迴避論文案 潘文忠：依法規處理

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民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」，民進黨呼籲蘇宏達應迴避。教育部長潘文忠（圖）26日表示，審議過程中，什麼樣的人員應要迴避，都有法規和原則規定，不是由外界評定或誰來指定。中央社記者陳至中攝 111年7月26日

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（中央社記者陳至中高雄26日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」，民進黨呼籲蘇宏達應迴避；教育部長潘文忠今天說，由學校回歸法規原則處理。

林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大審定委員會召集人、社科院長蘇宏達在內部信中稱：「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」引發各界議論。

民進黨立委鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎昨天在民進黨中央舉行記者會，認為蘇宏達未審先判，還沒看到證據、聽當事人說明，立場就已偏頗，不適任召集人，應迴避。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，部長潘文忠會後接受媒體聯訪，被問到蘇宏達是否須迴避林智堅的論文案，潘文忠並未針對特定人士回應，而是強調回歸法規。

潘文忠強調，學術倫理案件已有「學位授予法」、「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等相關規定，台灣大學、中華大學都已受理正式檢舉，兩校都將組成審議小組，秉持客觀、公正、專業原則處理，絕對不會因人有不同考量。

潘文忠表示，審議過程中，什麼樣的人員應要迴避，都有法規和原則規定，不是由外界評定或誰來指定，例如參與審議人員涉及直接指導論文等，依規定就要迴避。他強調，這個事件社會各界都很關注，希望兩校秉持客觀、公正、專業處理。

台灣大學昨天至今未對此事有公開回應。（編輯：唐聲揚）1110726