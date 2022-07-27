余正煌發聲明 張善政賴香伶都盼論文事件更清楚

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國民黨桃園市長參選人張善政（左5）27日下午出席他與八德區市議員參選人楊朝偉聯合服務處揭牌儀式，並進行選民座談會。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月27日

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（中央社記者吳睿騏、葉臻桃園27日電）林智堅論文爭議，事件當事人之一的余正煌今天發聲明強調未有抄襲情事，國民黨桃園市長參選人張善政表示，希望有更多細節不斷讓社會知道，才能讓民眾了解論文是怎麼一回事。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶對此發布新聞稿表示，民進黨桃園市長參選人林智堅在24日的記者會上聲稱自己是原創，暗示余正煌論文有問題，才會迫使余正煌不得不聲明維護權益；林智堅抹殺余正煌的努力，作法非常不道德。

中職於新竹棒球場比賽，2天造成3名選手受傷。國民黨桃園市長參選人張善政昨晚在臉書（Facebook）評論新竹棒球場缺失，文中稱林哲瑄「旅長」引發網友不滿，隨後他重新編輯文章並致歉。

張善政下午出席他與八德區市議員參選人楊朝偉聯合服務處揭牌儀式，並進行選民座談會，他在會前接受媒體聯訪表示，「這是我們的一個錯誤」，特別跟大家表示歉意，非常「歹勢」，重點是希望林哲瑄早日康復的祝福。

對於記者詢問，民進黨桃園市長參選人林智堅及其團隊認為，台大社科院長蘇宏達不適任台大審定委員會召集人，應先迴避的看法，張善政說，學校已成立委員會，不要用政治干預學術，要讓學校有充分自主權，維護學術倫理，建議大家在這節骨眼上要尊重學術自主權。

記者又問，如何看待余正煌今天發出聲明強調「未有任何抄襲之情事」。張善政指出，希望有更多細節，不斷讓社會知道，才能讓民眾了解論文是怎麼一回事。他強調，政治人物誠信比學問重要，民眾在了解這些資訊後，心中那把尺更容易去斷定、衡量。

張善政表示，今天是跟黨籍桃園市議員參選人的第一個聯合總部揭牌，之後還會有更多，所有人會團結一起，很快把選戰氣氛帶起來，表現國民黨團結的氣氛。

對於媒體詢問，桃園市議會議長邱奕勝是否有表達支持。張善政指出，邱奕勝之前就有表達善意，不只是議長，所有的人會同心協力打贏選戰。至於對手認為他沒有提出政見，張善政則說「我們有我們的步調，大家不要著急」。

另外，賴香伶說，外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯字都相同，而且當時已經拿到中華大學碩士的林智堅，不可能自稱是「准碩士」，才會引來抄襲質疑，但林智堅至今仍無法自圓其說。

賴香伶說，余正煌研究計畫在2016年3月22日口試通過，林智堅在2個月後的5月24日才通過；余正煌在7月19日碩士論文口試通過，林智堅在近半年後的2017年1月13日才通過。

賴香伶認為，無論是研究計劃、論文完成，林智堅的作為都晚於余正煌，呼籲林智堅不要再閃躲，再多的謊言也無法掩蓋事實，大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一個以謊圓謊的政治人物。（編輯：李錫璋）1110727