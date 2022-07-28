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林智堅赴官邸報告論文事件 蔡英文：以證據持續說明

2022/7/28 23:10（7/28 23:20 更新）
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（中央社記者葉臻桃園28日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。林智堅競辦今天晚間表示，林智堅今天已向民進黨主席蔡英文詳細報告論文事件的來龍去脈，蔡英文認為應持續以證據為基礎向各界說明。

鏡新聞今天報導，憂林智堅論文風暴延燒，民主進步黨主席蔡英文連續2天在總統官邸開會討論，包含林智堅、桃園市長鄭文燦等人，今天下午都到官邸開會，會中決議力挺林智堅，「要全黨救一人」。

對此，林智堅競選辦公室發言人王文萱晚間發布聲明表示，林智堅今天是向主席蔡英文詳細報告論文事件的來龍去脈，闡明該事件的因應作為；蔡英文聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

民進黨發言人黃彩玲晚間表示，經確認，林智堅27日並未前往總統官邸。相關報導資訊有誤，勿再錯誤傳播。

黃彩玲說，事實上，黨主席蔡英文27日中常會前，是邀集立法院黨團總召柯建銘、苗栗縣長參選人徐定禎與前立委郭俊銘，商討苗栗競選架構與對策，會議內容也在中常會後由民進黨發布新聞稿說明。（編輯：唐聲揚）1110728

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