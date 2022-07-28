提論文3點符合寫作邏輯 林智堅選辦：絕無抄襲

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針對民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文抄襲案，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞（左）與委任律師黃帝穎（右）28日在民進黨中央黨部舉行記者會，提出林智堅的論文寫作邏輯來證明論文的原創性。中央社記者王騰毅攝 111年7月28日

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞今天指出，林智堅碩士論文的3項寫作部分都符合邏輯，分別是論文中使用第一人稱、研究架構與研究變數。黃韋鈞強調，林智堅論文為原創，絕無抄襲。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞及委任律師黃帝穎今天在民進黨中央黨部舉行記者會。

黃韋鈞指出，外界指林智堅的論文與余正煌在問卷使用篇章有相似之處，但林智堅文字使用第一人稱，採用「我們」的用語，符合其競選團隊邏輯。

黃韋鈞表示，余正煌的論文也使用「我們」的字眼，但民調並非余正煌的第一手資料，而是由林智堅提供，既然不是余正煌做的民調，使用「我們」字眼就會很奇怪。

黃韋鈞指出，林智堅論文的研究架構中，把棄保蔡仁堅的民調數據，作為研究依變項，以證明「三腳督」現象，後面的段落也有解釋依變項；余正煌的研究架構沒設定依變項，後面篇幅卻仍解釋依變項，顯得較為突兀。

黃韋鈞也指出，林智堅論文中的研究變數提到2014年的新竹市長候選人學歷，假設是學歷愈高愈容易獲得選民支持，因此選民應會支持蔡仁堅；余正煌的論文雖是同樣論述，卻是假設林智堅準碩士的高學歷，會吸引高學歷選民支持，前後邏輯相反。

至於「準碩士」問題，黃韋鈞表示，本來林智堅是要寫碩士班，但用詞跟其他人的博士、碩士對不起來，陳明通則建議調整為準碩士。

媒體詢問，記者會中對余正煌的論文使用比較重的字眼，這是林智堅陣營第一次批評余正煌的論文，是否認為余正煌抄襲林智堅。

黃韋鈞表示，一直以來都是在證明林智堅的論文沒有抄襲可能，而是出於原創。外界把兩人論文做比較，因此才說明林智堅論文用字遣詞符合邏輯。

由於台大社科院學倫會駁回召集人蘇宏達迴避申請案，林智堅競選團隊將對台大的駁回提起覆決。媒體詢問，若最後教育部再駁回申請案，會再走行政訴訟或是訴願，或是林智堅會出席台大學倫會說明。

黃帝穎表示，目前沒辦法預測覆決程序的結論，會等結果出爐再評估。（編輯：翟思嘉）1110728