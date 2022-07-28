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林智堅：論文絕無抄襲 盼台大學倫會還清白

2022/7/28 12:18（7/28 12:30 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）28日再澄清論文絕無抄襲。圖為林智堅24日召開碩士論文記者會。中央社記者王飛華攝　111年7月24日
民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）28日再澄清論文絕無抄襲。圖為林智堅24日召開碩士論文記者會。中央社記者王飛華攝　111年7月24日
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（中央社記者葉臻桃園28日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。林智堅今天表示，他的論文都是在老師的指導下完成，絕無抄襲，希望台大學倫會秉持學校的獨立性，公平公正地審定，還他清白。

林智堅遭質疑論文抄襲另名碩士生、調查員余正煌，余正煌昨天發布聲明稿，內容強調「未有任何抄襲之情事」。

林智堅上午參訪財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，接受媒體聯訪時表示，他的論文都是在老師的指導下完成，絕無抄襲；24日的記者會上已提供經過法院公證的資料和證據，並提送台大學術倫理審定委員會。

林智堅指出，這篇論文他是「題目、大綱、內容在先」，是他在2014年參選新竹市長的時候，透過民調單位做的資料，2015年下半年開始跟老師討論題目，2015年12月研究大綱形成，2015年12月余正煌還在做上個計畫的口試。

林智堅說，2016年1月30日他到學校和老師做了討論，2月1日老師修正後把資料寄到他的助理信箱；他提供的資料有經過法院認證，對於其他人和說法，很期待大家要用證據來說話，希望學倫會秉持學校的獨立性，公平公正地審定。

媒體詢問，外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯字都相同，而且當時已經拿到中華大學碩士的林智堅，不可能自稱是「准碩士」。

林智堅表示，這個內容他在24日記者會後提送的答辯書中有提到，今天上午他的律師在台北開的記者會也會把答辯書公開，有提到相關內容。

針對台大審定委員會召集人蘇宏達指論文案是「醜聞」，林智堅律師黃帝穎具狀申請迴避，昨天遭台大審定委員會駁回。

林智堅表示，台大學倫會應該是獨立公平公正的單位，已在第一時間把相關資料證據，透過法律公證，提送到學倫會，希望學倫會能釐清相關資料，在公平公正情況下還他清白。（編輯：方沛清）1110728

針對民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文抄襲案，林智堅辦公室發言人黃韋鈞（左）與委任律師黃帝穎（右）28日在民進黨中央黨部舉行記者會，提出林智堅的論文寫作邏輯來證明論文的原創性，呼籲國民黨停止摸黑造謠。中央社記者王騰毅攝 111年7月28日
針對民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文抄襲案，林智堅辦公室發言人黃韋鈞（左）與委任律師黃帝穎（右）28日在民進黨中央黨部舉行記者會，提出林智堅的論文寫作邏輯來證明論文的原創性，呼籲國民黨停止摸黑造謠。中央社記者王騰毅攝 111年7月28日
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