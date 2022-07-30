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林智堅律師：台大學倫會審定不符程序正義

2022/7/30 14:50
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（中央社記者葉臻、陳至中桃園30日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文爭議。林智堅委任律師黃帝穎今天說，台大學術倫理審查會召集人蘇宏達的偏頗爭議未解，審定不符程序正義，決議正當性必然會受到質疑。

林智堅競選辦公室委任律師黃帝穎，下午發布新聞稿指出，雖然台大的學倫會，依學倫要點有保護審查委員的考慮，但是台大現行的審查方式並未有公開透明的審查程序，手段及目的也不相當，無從得知學倫會的審查過程，當然也難以在程序中對偏頗之虞表示意見。

黃帝穎強調，學倫會審查人的聘任與程序不明，由召集人蘇宏達指派的委員會組成，令人有所疑慮，且蘇宏達在還沒看到公證書等法律證據前，已公開發表該案為「醜聞」之言論，顯有未審先判之虞，已試圖影響社會視聽。

黃帝穎表示，台大學倫會的審查範圍與標準如此不明確，更有召集人偏頗的情形未解，以此審查成員、程序、標準要取代當時兩組碩士論文口試審查委員的判斷，極為不妥。

黃帝穎認為，這樣的學倫會審定，不符程序正義，其決議的正當性，必然會受到質疑。

對此，台大校方今天表示：「沒有回應。」（編輯：方沛清）1110730

黃帝穎
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