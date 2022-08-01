公布競選團隊及主視覺 林智堅：選舉終於回正軌

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天公布競選團隊及主視覺，現場也邀請議員及議員參選人共同組成桃園隊，林智堅表示，選舉終於要回到正軌，將用建設與政見贏得桃園市長選戰。

林智堅上午在新成立的媒體中心公布競選團隊成員及主視覺，競選團隊由桃園市長鄭文燦擔任主任委員，立委鄭運鵬為競選總幹事。至於主視覺由知名設計師聶永真和陳聖智（燻雞）設計，概念意象是向前的箭頭，每個箭頭都有不同的色彩含義，意味著桃園是座包容多元的城市。

林智堅致詞表示，今天公布競選主視覺，競選團隊也已就定位，他要告訴大家，他準備好了，桃園隊準備好了，雖然過去這段時間看到對手以抹黑、潑髒水的方式，試圖要影響桃園選舉，但身邊每一個人給予最大支持與溫暖，讓他知道一定要堅定向前。

林智堅也說，桃園是個美好的城市，因為鄭文燦8年來夜以繼日的努力，創造了桃園的蛻變與進步，而他也已經轉換成「鄭文燦模式」，桃園人需要的是會做事、能解決問題、有經驗的人，他本身也符合這樣的條件。

林智堅同時換穿上牛仔褲、布鞋，他說，未來除了提出政見也會勤跑基層，走遍桃園的大街小巷，未來每週會持續提出政見，用正面的選舉，來揮別抹黑造謠的負面選風，希望透過政見發表，讓大家理解他要在鄭文燦的5星級施政基礎上持續加值與開創，帶來一個更嶄新的新桃園。

鄭文燦表示，桃園這8年已創造了一個城市崛起的紀錄，讓桃園人擁有前所未有的光榮感以及持續成長。這8年來他是桃園隊的隊長，未來8年，林智堅也將成為桃園隊下一個隊長，要有足夠的韌性，能接地氣，有遠見、魄力及執行力。林智堅不但都具備，還有8年的好經驗與好成績。

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鄭文燦說，他對林智堅有信心，希望接下來的選舉能回到正軌，以正面選舉取代負面選舉，用更多的公共討論取代口水抹黑，這段時間雖然民調略有起伏，但都維持領先在5%到10%中間，相信市民會選擇一個的年輕市長，因為年輕的桃園需要年輕的市長、需要堅定向前。

鄭運鵬說，桃園已不再是藍大於綠的直轄市，優良政績與林智堅的魅力受到市民青睞，所以國民黨才要全黨打一人，參選桃園是非常重要的責任，要延續鄭文燦優秀的政績，相信未來的台灣需要桃園和新竹，不論是生活圈、產業鏈還是進步的價值都需要更大的結合，成為台灣的心臟和引擎，未來的4個月也會帶給大家滿滿的政績和願景。（編輯：李錫璋）1110801