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竹市府建設遭質疑由5人幫主導 林智堅：惡意抹黑

2022/8/8 12:38
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（中央社記者葉臻桃園8日電）新竹市府遭國民黨質疑，重大建設由5人幫主導。民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，這是惡意抹黑、政治霸凌專業，若有證據歡迎提告。

國民黨桃園市長參選人張善政去年參加論壇的發言，涉及高科技、人權等議題，遭指為親中言論。

林智堅今天上午在桃園市長鄭文燦陪同下，出席桃園鴻福寺中元普度法會。林智堅接受媒體聯訪時表示，張善政過去許多言論都悖離主流民意，「不要躲在其他人背後，應該要自己站出來好好說明」。

針對新竹市府遭國民黨質疑，在重大建設會報、土地開發許可審議委員會等，前政委林盛豐等5人皆參與其中，毫無迴避機制。

林智堅表示，這是非常惡意的抹黑、用政治霸凌專業，「如果有任何證據，歡迎他們提告、透過司法程序」，否則不應該用這種造謠抹黑的方式，來質疑這些建築師跟專業者。

林智堅也說，張善政過去也曾提過，對於台灣政府採購應該要做一些修正，不應該以防弊或省錢為前提，來阻礙建築師或是專業者的參與投入。

林智堅說，從這幾天的記者會可以看出，張善政躲在議員或議員參選人背後做不實指控，連指控的語言「5人幫」都相當中國化，淪為政治霸凌專業，是大家不期待也不願看見的。（編輯：張銘坤）1110808

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