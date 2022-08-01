陳時中：學術倫理由專業認定 與林智堅仍是盟友

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文爭議，民進黨台北市長參選人陳時中今天強調，學術倫理問題交由專業認定，但他跟林智堅仍是盟友，若有機會願意站台。

陳時中今天上午在立委賴品妤、莊瑞雄及林楚茵陪同下參觀2022漫畫博覽會，行經台灣原生漫畫平台CCC、台灣東販、尖端出版等攤位，沿途受到許多民眾駐足拍攝，並獲攤商致贈怪醫黑傑克典藏版漫畫、史迪奇玩偶等禮物。

陳時中參觀完後接受媒體聯訪表示，此行體會到相當美妙且老、中、青都會喜歡的文化，他以前看的漫畫是老夫子，大家可能沒聽過，不過他今天被送了一套怪醫黑傑克還有很多禮物，最高興的應該是他的兒子和孫子。

陳時中指出，台北是文化之都，動漫則是大家都從小就看、深植於心中的文化，如何讓創作者繼續發展創意、讓周邊產業蓬勃，是政府要努力的方向。

媒體詢問對於林智堅陷論文爭議的態度，陳時中回應，論文在學術倫理上的問題要交由專業認定，但他跟林智堅仍是盟友。

媒體再問，會不會幫林智堅站台。陳時中說，那要看有沒有時間，他現在時間有點緊，不過有機會都可以，由競選總部安排。（編輯：李錫璋）1110801