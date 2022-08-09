林智堅論文以槓桿為題 台大卻認沒分析槓桿效應

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民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文爭議，台大9日正式宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲情節嚴重，並撤銷碩士學位。林智堅下午3時在中央黨部舉行記者會表示，這樣的結果他難以接受。中央社記者謝佳璋攝 111年8月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣大學今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲。林智堅論文以「槓桿」為題，但學術倫理審定會認為整篇論文幾乎沒處理「槓桿效應」，與余正煌論文從一開始就高度重疊。

林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認為林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早了半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

舉例來說，委員會認定余正煌10行中的前7行，與林智堅全文7行幾乎一模一樣，比對雙方提出的不同版本，余正煌摘要的最早版本是2016年1月，林智堅則是2017年1月，因此認定是林智堅抄襲余正煌。

抄襲爭議點之一，在於林智堅和余正煌都是研究2014年新竹市長選舉，余正煌論文是研究林智堅的得票基礎，林智堅的論文題目則為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例」，其中槓桿效應的論述，曾被外界認為是原創之處。

不過，台大學術倫理審定委員會召集人、社會科學院長蘇宏達指出，委員會仔細研讀林智堅的論文，認定論文實際上根本沒有處理、分析「槓桿效應」，而是著重2014年選舉中候選人蔡仁堅的得票基礎。這樣的結構使得2篇論文從一開始就高度重疊，從而容易產生抄襲。

林智堅的指導教授、國安局長陳明通曾主張，2篇論文是基於同一組問卷收集得到的資料，在操作性定義當然會完全一樣，不能算是抄襲。不過審定委員會認為，即便使用同一份資料，在論述、描寫、用詞上也不可能完全相同，尤其不可能同時寫錯、拼錯字。且兩文重複之處，大都與操作性定義無關。

另外，陳明通也曾指林、余2人都沒有抄襲動機，會雷同與他的指導方式有關。委員會則認為，抄襲不能以有無動機來判定，陳明通作為2人的實際指導教授，應清楚並提醒學術倫理規範，且研究者獨立研究、各自創作，不可能出現大量文字重疊。

教育部今天下午告訴中央社記者，尚未收到台灣大學做成決定的公文。對於林智堅陣營今天下午召開記者會提出的質疑，台大校方表示：「沒有回應。」（編輯：張芷瑄）1110809