論文抄襲林智堅喊冤 在野促認錯退選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭建伸台北9日電）台大認定碩士論文抄襲，民進黨桃園市長參選人林智堅今天召開記者會喊冤。國民黨、時代力量黨團與民眾黨桃園市長參選人賴香伶等呼籲，林智堅應誠心反省、坦然面對錯誤，並向桃園市民道歉，退出桃園市長選舉。

台大今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。林智堅下午召開記者會表示，他真的非常無辜，也是受害者，台大的說法令人難以接受。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨副發言人楊智伃、國民黨桃園市議員參選人凌濤等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，並邀請台大日文系兼任教授何思慎與會。

凌濤表示，民進黨從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市區域立委鄭運鵬等人，通通在為林智堅護航；民進黨推出林智堅這樣論文抄襲、品格有問題的參選人，還為其背書，絕對非常需要向所有桃園市民道歉。

楊智伃指出，國民黨重申堅持學術倫理自由，相信台大是就事論事的審查這次論文門，坦然面對錯誤需要勇氣，掩飾過錯才是真正的錯誤，呼籲林智堅做錯事就認錯承擔，台灣不需要失去誠信與品德的候選人，請林智堅與民進黨必須出來給台灣人民一個交代。

林家興指出，余正煌的論文早於林智堅6個月完成，且台大也表示，林智堅提供民調，不代表論文就是原創；林智堅的論文完全沒有引註，系統比對相似度高達41%，請問林智堅還要硬凹到什麼時候。

時代力量立法院黨團透過臉書指出，林智堅遭指控碩士論文抄襲時，第一時間不是誠實面對，而是誣指抹黑、動用政治及媒體勢力，暗指是余正煌才是抄襲者；現台大既已認定林智堅的抄襲事實，時力黨團呼籲，林智堅至少應誠心反省並向余正煌及社會大眾道歉。

時力黨團表示，現行「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第四點第二項第三小點，僅空泛要求「指導教授對其指導學生發表之學位論文，應負監督不周之責」；呼籲教育部應重新檢討相關法規，以確實強化指導教授的督導之責。

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天也召開記者會指出，林智堅抄襲論文反映誠信與品格問題，她慎重呼籲民進黨主席蔡英文及鄭文燦，應就徵召林智堅參選桃園市長向桃園市民道歉；且林智堅沒資格參選桃園市長，應知所進退，退出桃園市長選舉。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天發出聲明表示，她身為台大校友，對於這次事件深感痛心，呼籲林智堅應主動認錯負起道德勇氣。（編輯：林克倫）1110809