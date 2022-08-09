林智堅遭台大撤銷碩士 余正煌將提妨害著作權訴訟

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）台灣大學今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲論文，撤銷碩士學位。論文案的爭議關鍵人物、調查員余正煌透過律師聲明表示欣慰，將對林智堅提出妨害著作權告訴或自訴。

余正煌的委任律師張祐齊、曾威凱、吳俊達今天在台北召開記者會。張祐齊說，台灣大學社會科學院學術論文違反學術倫理審定委員會，認定余正煌並無抄襲情事，對此深表欣慰。針對余正煌近日遭受誹謗、違反著作權之不實指控等相關情事，將於適當時間提出告訴，以維權利。

曾威凱說明，余正煌真的沒有抄襲，清白不證自明，律師蒐集相關資料後，會在適當時機提告。

吳俊達指出，經過初步研究，網路上有一些涉及到對余正煌構成誹謗或傷害名譽的內容，將會提出告訴；另外，將參考台大認定抄襲說明，考慮對林智堅提出妨害著作權告訴或自訴。而林智堅若對台大提出行政爭訟時，余正煌也許會以利害關係人參與訴訟。

林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，因此認定是林智堅抄襲。（編輯：李錫璋）1110809