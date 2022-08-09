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台大認定林智堅抄襲 余正煌論文早半年完成

2022/8/9 12:42（8/9 12:47 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學9日上午召開記者會，向外界說明相關進度，主任秘書王根樹（中）、教務長丁詩同（左）、社會科學院院長蘇宏達（右）出席說明。中央社記者郭日曉攝　111年8月9日
民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學9日上午召開記者會，向外界說明相關進度，主任秘書王根樹（中）、教務長丁詩同（左）、社會科學院院長蘇宏達（右）出席說明。中央社記者郭日曉攝　111年8月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天宣布學術倫理審定會決議，林智堅與余正煌論文相似度超過40%以上，而余正煌論文早半年完成，因此認定是林智堅抄襲。

台大主秘王根樹表示，當事人如果不服裁定，有權利依法提出救濟。至於林智堅論文指導教授陳明通是否也有學術倫理責任，台大已收到相關檢舉，一樣會依照程序調查、審定。

台大今天上午11時召開記者會，校長管中閔一開始就發表聲明，強調這次事件對學校名譽傷害「甚鉅」，台大依規定審定，沒有任何遲延，請社會大眾尊重台大的專業判斷。隨後管中閔即離席，由教務長丁詩同、社科院長蘇宏達等人報告審定會結論。

蘇宏達指出，以軟體比對兩人論文，無論是以林智堅論文為主比對余正煌論文，還是由余正煌論文為主比對林智堅論文，相似度都超過40%。之後委員又進行逐章節、逐段、逐句比對，認定兩文有高度相似性。

蘇宏達舉例，兩篇論文有許多「同對同錯」的情況，例如多處英文單字拼錯、圖表錯誤出現0等，因而確認抄襲情形存在且嚴重。

至於是誰抄襲誰，蘇宏達指出，國際認定抄襲原則是發表在後者抄襲發表在前者，余正煌論文最後完成時間是2016年7月，林智堅則是2017年1月，余約早6個月完成，且林智堅有將余論文列為參考文獻，代表有取得論文並閱讀，「沒有理由相信林智堅沒有讀過，也沒有理由相信文字重疊是巧合。」

林智堅曾主張他是民意調查資料的提供者，蘇宏達表示，確實是由林智堅提供，但問題不在於使用同一份資料，而是文字大量重疊，而林智堅沒有提出早於余正煌的手稿，也無從證明是余正煌抄襲他。（編輯：陳政偉）1110809

民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大9日上午召開記者會，校長管中閔（圖）等人出席，向外界說明相關進度。中央社記者郭日曉攝 111年8月9日
民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大9日上午召開記者會，校長管中閔（圖）等人出席，向外界說明相關進度。中央社記者郭日曉攝 111年8月9日
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