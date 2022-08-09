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台大認林智堅論文抄襲 審定書不公開、不服可申訴

2022/8/9 13:08（8/9 14:44 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學9日上午召開記者會說明，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。社會科學院院長蘇宏達（圖）出席說明。中央社記者郭日曉攝　111年8月9日
民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學9日上午召開記者會說明，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。社會科學院院長蘇宏達（圖）出席說明。中央社記者郭日曉攝　111年8月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學今天宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位。依法審定過程保密，完整審定書不公開，裁定書則會提供當事人。

台大今天上午11時召開記者會，台大社會科學院長、學術倫理審定會召集人蘇宏達表示，審議過程中，所有委員都簽署保密及迴避聲明書，個別委員不對外，而是由校方統一說明結果。

蘇宏達指出，審定期間有邀請林智堅、指導教授陳明通3次出席說明，另一當事人余正煌則有2次，最終余正煌出席1次，林、陳則以書面說明。關係人到校時是以視訊對答，但只呈現聲音、不呈現影像，藉此保護互相的隱私。

蘇宏達曾在審議期間，發信給院內同仁形容此論文爭議是「醜聞」，林智堅選舉辦公室認為蘇宏達未審先判，由律師黃帝穎具狀申請迴避，但審定委員會以投票一致決定蘇宏達不須迴避。

蘇宏達今天記者會上也特別澄清，學術界對於這類事件，一旦開始展開學術倫理調查，就會用「醜聞」來指稱。

記者會中，中央社記者問及是否會將審定書完整內容上網公開。台大教務長丁詩同表示，會將裁定書提供給當事人，但審定書完整內容須保密，不會公開。林智堅如果不服裁定，可循教育部的申訴、救濟辦法，台大也會依照規定程序辦理。（編輯：唐聲揚）1110809

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