林智堅論文案 中華大學認定抄襲撤銷碩士學位

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中華大學24日公布審查結果，認定前新竹市長林智堅（圖）的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，校方確定撤銷其碩士學位並公告註銷其學位證書。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）前新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲，中華大學今天公布審查結果，認定林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。

中華大學發新聞稿指出，校方於7月陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，指碩士在職專班畢業生林智堅的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託中華大學科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

中華大學表示，經檢視檢舉函、教育部公函內容，並對涉案碩士學位論文及研究計畫期末報告初步比對後，依「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」相關規定，成立審議委員會進行調查。

中華大學指出，審議委員會共計召開6次審查會，過程中給予被檢舉人及其他關係人，充分提出書面說明及相關佐證資料，並邀請被檢舉人及關係人出席審查會議，進行口頭說明及答詢，保障應享有之程序權利。

中華大學表示，審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，認為林智堅的碩士學位論文寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大，校方收到審議調查報告後，依規定撤銷林智堅的碩士學位並公告註銷其學位證書。（編輯：李亨山）1110824