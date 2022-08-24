更多編輯台推薦新聞：
美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首度政策大轉變
首頁 / 政治
林智堅論文風波
新聞專題
林智堅論文風波2/90
首頁 / 政治

中華大學認定林智堅論文抄襲 指導教授賀力行與口委李友錚送教評會

2022/8/24 18:18（8/24 19:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。校方發聲明表示，學生論文違反學術倫理，指導教授賀力行難辭其咎，將全面檢討，資遣淘汰少數不適任教師。

中華大學新聞稿指出，林智堅論文審議委員會共計召開6次審查會，認為林智堅的碩士學位論文寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大，校方收到審議調查報告後，依規定撤銷林智堅碩士學位並公告註銷其學位證書。

中華大學秘書室發聲明稿，中華大學校長劉維琪對審議委員會決議撤銷林智堅碩士學位表示尊重，也深表遺憾。

中華大學表示，學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎，此次林智堅碩士論文的指導教授賀力行與一名口試委員李友錚，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。

中華大學表示，雖絕大多數老師對教學研究都相當認真，但校方仍將全面檢討，對少數不適任教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

中華大學指出，校方訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。

中華大學表示，若再有違反學術倫理情節嚴重者，違規的博碩士班經評估後得停止招生。（編輯：方沛清）1110824

延伸閱讀
中華大學撤銷林智堅碩士學位 教育部暫未收到公函影片／台大：林智堅論文抄襲情節嚴重 撤銷碩士學位聲明全文／林智堅陷論文風波 退選桃園市長台大：陳明通非辭職 111學年度起不再應聘兼課蔡英文：戰場一分為二 運鵬戰桃園、智堅戰清白
林智堅
中華大學認定林智堅抄襲 桃園藍綠參選人各自表述林智堅論文案 中華大學傍晚公布審查結果
劉維琪
林智堅論文案 中華大學：校務獨立董事會未干涉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林智堅論文案 中華大學認定抄襲撤銷碩士學位