中華大學認定林智堅論文抄襲 指導教授賀力行與口委李友錚送教評會

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。校方發聲明表示，學生論文違反學術倫理，指導教授賀力行難辭其咎，將全面檢討，資遣淘汰少數不適任教師。

中華大學新聞稿指出，林智堅論文審議委員會共計召開6次審查會，認為林智堅的碩士學位論文寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大，校方收到審議調查報告後，依規定撤銷林智堅碩士學位並公告註銷其學位證書。

中華大學秘書室發聲明稿，中華大學校長劉維琪對審議委員會決議撤銷林智堅碩士學位表示尊重，也深表遺憾。

中華大學表示，學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎，此次林智堅碩士論文的指導教授賀力行與一名口試委員李友錚，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。

中華大學表示，雖絕大多數老師對教學研究都相當認真，但校方仍將全面檢討，對少數不適任教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

中華大學指出，校方訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。

中華大學表示，若再有違反學術倫理情節嚴重者，違規的博碩士班經評估後得停止招生。（編輯：方沛清）1110824