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林智堅遭中華大學認定論文抄襲撤銷碩士 律師：研議如何救濟

2022/8/24 18:52（8/24 19:19 更新）
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中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅透過委任律師黃帝穎發聲明表示，將研議如何進行救濟。（中央社檔案照片）
中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅透過委任律師黃帝穎發聲明表示，將研議如何進行救濟。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）中華大學認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅透過委任律師黃帝穎發聲明表示，對於審議結果感到遺憾，將與律師研議如何進行救濟。

中華大學發新聞稿指出，林智堅

林智堅小檔案

  • 政黨：民主進步黨
  • 出生：民國64年5月27日
  • 經歷：新竹市長、新竹市議員
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論文審議委員會共計召開6次審查會，認為林智堅的碩士學位論文寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大，校方收到審議調查報告後，依規定撤銷林智堅的碩士學位並公告註銷其學位證書。

林智堅晚間透過委任律師黃帝穎在臉書發布聲明稿表示，目前尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公布的審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。（編輯：方沛清）1110824

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