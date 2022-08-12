蔡英文：戰場一分為二 運鵬戰桃園、智堅戰清白

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（圖）8月12日在臉書發文指出，原參選桃園市長的林智堅退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒，戰場雖然一分為二，「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。圖為蔡英文7月出席民進黨中執會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、蘇龍麒台北12日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天傍晚在臉書發文指出，原參選桃園市長的林智堅退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒，戰場雖然一分為二，「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，希望支持林智堅在自己的人生戰場上，堅定向前。

蔡英文指出，今天中午林智堅向民進黨選對會報告，不願意看到桃園和全國的選情失焦，甚至整個民進黨，因為他一個人而受到影響，所以向選對會表達，一場市長選戰影響一座城市的發展，為了讓桃園的未來更好，選戰必須回歸正軌。選舉的戰場，不能因為他個人被模糊焦點，但他不退縮、不畏懼，他要轉進另一個戰場，為自己的清白而戰。

蔡英文說，一個人的清白是一輩子的，就像兩天前說的，支持智堅尋求後續的救濟，捍衛自己的人格、捍衛自己的清白，今天立場沒有改變，全體選對會成員，一樣支持智堅，從選舉的戰場，轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。

她指出，戰士的腳步不停，林智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔。

陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬（右）接棒。（中央社檔案照片）

蔡英文指出，全體選對會成員都為林智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到不甘，也捨不得看到他被鋪天蓋地的攻擊，負傷堅守戰局，並再次為他當時願意為民進黨，承擔守住桃園的重任表示感謝。

她說，為了桃園更好的使命，延續桃園市長鄭文燦8年輝煌政績，所以要感謝鄭運鵬，願意承接桃園市長選戰的使命。

蔡英文表示，無論是在立法院或在桃園，鄭運鵬一直都在戰場的第一線，相信這段時間以來，大家都可以看到鄭運鵬的有情、有義、有戰力。

蔡英文說，雖然桃園隊陣形調整，但戰士的腳步不會停，鄭運鵬是桃園最資深的現任立委，也是鄭文燦打造新桃園最重要的夥伴，相信鄭運鵬一定能夠在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進。

她說，相信充滿默契的桃園鐵三角，和充滿戰力的桃園隊，一定能夠延續鄭文燦8年桃園執政的進步與光榮。

蔡英文說，戰場雖然一分為二，「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，但如同2天前所說的，要相信自己的同志，今天仍然是帶著相信林智堅的心，希望民眾支持林智堅在自己的人生戰場上，堅定向前。

她也告訴所有的支持者，一起把不捨、不平的情緒，轉化為堅持桃園進步的力量。只要團結就沒有克服不了的難關，相信鄭運鵬、支持鄭運鵬，也希望大家，支持鄭運鵬，讓桃園堅定向前。（編輯：翟思嘉）1110812