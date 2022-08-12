林智堅陷論文案退選桃園市長：抱歉成傷兵離開 將持續捍衛清白

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民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日下午在黨中央記者會上說明，這段時間以來因為論文風波，造成社會紛擾、學校受到各界壓力、支持者焦慮，他由衷抱歉，隨後宣布退出桃園市長選舉，致詞後向眾人鞠躬致意。右為民進黨秘書長林錫耀。中央社記者趙世勳攝 111年8月12日

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（中央社記者賴于榛台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天宣布退選，他說，很抱歉半途成為傷兵，但清白是一輩子的，他會持續採取救濟手段捍衛人格與清白；也盼支持者未來支持接棒參選的鄭運鵬，讓桃園延續桃園市長鄭文燦的政績。

民進黨選對會中午在總統官邸開會，討論桃園選戰，民進黨下午2時30分召開記者會，由民進黨秘書長林錫耀以及林智堅共同出席。

林智堅率先說明，這段時間以來因為論文風波，造成社會紛擾、學校受到各界壓力、支持者焦慮，他由衷抱歉；他說，過去錯過學習的黃金時期，出社會後才進修，但因為不夠努力、寫作瑕疵，導致衝擊台大與中華大學寧靜校園，審議制度也引發撕裂，他不願意看到，也感到抱歉。

林智堅說，原先想要把過去8年的新竹經驗，轉化為服務桃園、建設桃園的動力，但是桃園市選舉，已經成為境內、境外多方角力擂台，相關抹黑攻擊因他個人而起，占據公共資源與空間，也看不到國民黨提出政見願景，刻意忽略桃園人的心聲，對桃園人很不公平。

他表示，39歲當選新竹市長，47歲有幸參與桃園市長選舉，深受黨栽培，但他不願意因為個人的缺陷與不足，讓團結台灣的部分受影響。

林智堅指出，雖然退選，但他坦然離開，將在另一個戰場捍衛清白，期待選舉能回歸正軌，也感謝民進黨上下給他承先啟後的機會，「很抱歉我沒有完成大家託付的任務，半途成為傷兵離開戰場」。

他說，個人清白是一輩子的，他不會避戰，會持續採取救濟手段捍衛人格與清白；也感謝總統蔡英文與選對會成員及鄭文燦的體諒，也感謝立委鄭運鵬擔任競總總幹事與他共同奮戰。

林智堅說，桃園人認同過去8年的進步方向，相信未來會在鄭文燦與鄭運鵬的努力下繼續往前，也衷心希望大家把支持他的力量，轉而支持鄭運鵬，讓桃園延續鄭文燦的光榮政績。

他也說，感謝到此刻都還支持他的人，抱歉讓大家失望了。（編輯：林興盟）1110812