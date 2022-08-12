林錫耀：防失焦換鄭運鵬上陣 總統仍信林智堅清白

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民進黨選對會12日召開臨時會議後，下午在中央黨部舉行記者會，由黨秘書長林錫耀（左）轉述會議相關決議，前新竹市長林智堅（右）也出席，親自宣布退出桃園市長選戰，同時將由立委鄭運鵬接棒參選。中央社記者趙世勳攝 111年8月12日

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（中央社記者賴于榛台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅退選，由立委鄭運鵬接棒；民進黨秘書長林錫耀今天說，對於論文風波，總統蔡英文還是認為林智堅是清白的，也不捨林智堅為了避免選舉失焦而退選。

民進黨秘書長林錫耀今天下午舉行記者會，說明選對會中午在總統官邸開會，達成林智堅離開桃園市長選戰的共識，由鄭運鵬接棒參選。

林錫耀說，選對會一致同意林智堅退選、捍衛清白，主要是大家有共同體認，不希望這場選舉因論文風波而變調，無法回到正軌，因此盼切開2個戰場，不要互相糾纏牽制，讓林智堅可以放手為清白努力。

他表示，未來相信桃園市長鄭文燦政績，以及鄭運鵬個人優點充分表現出來後，很快可以反守為攻、求得勝利。

林錫耀轉述，蔡總統在中午選對會時，還是認為論文問題部分林智堅是清白的，依然相信林智堅，更不捨林智堅遭遇的冤屈，以及為大局切割戰場，避免選舉失焦的行為。

林錫耀說，林智堅要尋程序捍衛清白，短時間不會有結果，但選舉要往前走，所以總統跟選對會成員一樣心情，為讓選戰不要失焦、回到正軌，雖然一時心情挫折，仍相信應該很快可以重整旗鼓，贏得最後勝利。

民進黨選對會由兼任民進黨主席的總統蔡英文擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀和前秘書長洪耀福。（編輯：謝佳珍）1110812