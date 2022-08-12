鄭運鵬接棒參選桃園市長：是榮譽也是責任 我會承擔

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北12日電）民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。他表示，鐵三角會一直存在，現在角色調整，接下來他會花一小段時間整合桃園市長鄭文燦的成功政績、原參選人林智堅的創新政見及他的經驗。他說，選舉將會按部就班進行，團隊無縫接軌。

鄭運鵬 鄭運鵬小檔案 現職：第10屆立法委員

黨籍：民主進步黨

生日：1973年6月2日

學歷：國立台灣大學土木系

經歷：

第6、9屆立法委員

民進黨發言人

謝長廷高雄市長競選總部政策部主任 看更多 關閉 今天下午在立法院時受訪表示，他今天特別繫上民進黨團總召柯建銘送他的領帶，柯建銘一直鼓勵他們，從政就是要大局承擔。

鄭運鵬表示，這段時間林智堅承受最多的委屈與壓力，他非常佩服他，也願意全力協助他，下一個階段則要協助讓林智堅專心捍衛清白。

鄭運鵬表示，他願意接受民進黨選對會的徵召，代表民進黨參選桃園市長，這是榮譽也是責任。

鄭運鵬表示，輔選期間他深刻感受到以前是從世界看台灣，現在他認為要由台灣看世界，這時代世界需要台灣承擔更多責任，桃園和新竹必需共同發展，這是他當初歡迎林智堅參選市長原因。

鄭運鵬強調，鐵三角會一直存在，現在角色調整，由他來負責打贏桃園選戰，桃園市長鄭文燦、林智堅和他協助桃園發展，請外界不用擔心。

鄭運鵬表示，接下來他會花一小段時間整合鄭文燦的成功政績、林智堅的創新政見及他的經驗，他本來就是林智堅競選總幹事，選舉將會按部就班進行，團隊無縫接軌，換個角色掌舵速度會加快，桃園隊的目標就是靠政績、政見，爭取市民朋友繼續支持。

鄭運鵬坦言，這段時間選舉有點逆風，但是逆風會感覺比較涼快、速度也會加快；他想告訴很多支持林智堅的朋友，雖然捨不得，但請大家把眼淚留下來，勝選之後再掉下來。

鄭運鵬表示，「責任來了，我就扛」，他們會迅速整隊繼續堅定向前，贏得勝選。（編輯：蘇龍麒）1110812