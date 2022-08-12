舉柯文哲器捐案談林智堅 陳時中：草率評判不道德

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（中央社記者蕭博文台北12日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，台北市長柯文哲當年也曾受器捐等案困擾，當時他就說事關個人名譽，沒有明確證據就斷然下結論並不好，他對林智堅案也是一樣的態度。

陳時中今天上午出席「阿中與志工相見歡」，會前接受媒體聯訪時作出上述表示。

媒體問到，民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，是否影響北市選情；陳時中說，很難做這樣的判斷，但他的態度很清楚，學術倫理是專業的事情，應該在體制內解決，沒有所謂選擇相不相信，因為所有證據都要經過體制檢驗。

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陳時中說，多年前柯文哲競選時也受到葉克膜、器官捐贈等案困擾，當時他擔任衛福部長，在立法院受訪時就說事關個人名譽，沒有明確證據就斷然下結論都是不好的事情，同樣林智堅事件，他也是一樣的態度，讓體制來證明，不用自己來選擇。

陳時中還表示，他的態度一向沒改變，關係個人名譽的事情，很草率地去作評判，坦白講都有點不道德。媒體追問是否會從「挺林智堅列車」提前下車，陳時中則回應，就讓體制來證明事實就好。（編輯：李錫璋）1110812