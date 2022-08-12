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鄭文燦不捨林智堅 續與鄭運鵬打造桃園鐵三角

2022/8/12 16:48（8/12 17:52 更新）
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桃園市長鄭文燦（前左2）12日表示，不捨前新竹市長林智堅（前左3）每天負傷前行，而林智堅退出桃園市長選戰後，民進黨籍立法委員鄭運鵬（前左4）接棒上場，未來3人仍是鐵三角。（圖取自facebook.com/chengwentsan）
桃園市長鄭文燦（前左2）12日表示，不捨前新竹市長林智堅（前左3）每天負傷前行，而林智堅退出桃園市長選戰後，民進黨籍立法委員鄭運鵬（前左4）接棒上場，未來3人仍是鐵三角。（圖取自facebook.com/chengwentsan）
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（中央社記者高華謙桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，不捨前新竹市長林智堅每天負傷前行，而林智堅退出桃園市長選戰後，民進黨籍立法委員鄭運鵬接棒上場，「疼惜智堅，支持運鵬」，未來3人仍是鐵三角。

陷入論文風波的林智堅宣布退選，由鄭運鵬接棒，立即投入選戰。

鄭文燦在社群網站臉書（Facebook）表示，從7月8日林智堅投入選舉起，負面選舉大戲像已設計好，從四面八方包圍。每天捕風捉影、鋪天蓋地攻訐，論文案幾乎淹沒一切，扭曲選舉的市政焦點，由論文案羅織的人格抹黑天天侵襲，林智堅每天負傷前行，他非常不捨。

他說，選林智堅接下桃園這一棒，當然知道林智堅會是好市長，奉獻生命中黃金時間給桃園，但這一週，林智堅面對操之在別人手上的困局，百口莫辯；林智堅雖退出選戰，但初心不變，會在不同角色完成共同責任。

鄭文燦表示，鄭運鵬就要接棒上場，完成延續桃園進步之戰使命。鄭運鵬果敢正直、不畏風雨及價值清晰，始終站在第一線，他相信是患難中可承擔大任的人。

「我、智堅、運鵬會成為鐵三角」，鄭文燦說，不只是命運安排，更知道彼此責任。他相信「桃園隊」所有成員會有足夠韌性，應變整隊、忍住委屈及挺過亂流勝選，證明桃園隊做得到。

他說，深深感謝並懇求桃園市民牽手同行，為桃園城市光榮，「疼惜智堅，支持運鵬」，再造桃園下一個黃金10年。（編輯：李明宗）1110812

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