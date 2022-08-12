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林智堅退選捍衛清白 鄭運鵬接棒參選桃園市長

2022/8/12 14:53（8/12 15:49 更新）
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陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬（右）接棒。（中央社檔案照片）
陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬（右）接棒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）陷入論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅今天宣布退選，他表示，不願意因為個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，即將在另一戰場捍衛清白。

林智堅

林智堅小檔案

  • 政黨：民主進步黨
  • 出生：民國64年5月27日
  • 經歷：新竹市長、新竹市議員
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說，很抱歉，無法完成任務，半途成為傷兵，離開戰場。對於民進黨立委鄭運鵬一肩扛起，他充滿感激。
林智堅遭台大認定國發所論文抄襲、撤銷碩士學位後，風波未息，選對會今天召開臨時會議，林智堅隨後在黨中央記者會宣布退選，以及由鄭運鵬

鄭運鵬小檔案

  • 現職：第10屆立法委員
  • 黨籍：民主進步黨
  • 生日：1973年6月2日
  • 學歷：國立台灣大學土木系
  • 經歷：
    第6、9屆立法委員
    民進黨發言人
    謝長廷高雄市長競選總部政策部主任
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接棒參選。

民進黨秘書長林錫耀說，林智堅在中午向選對會表達為捍衛個人清白，必須離開選舉戰場。選對會經過充分討論，也體認如果持續被論文議題糾纏，讓選舉失焦走調，絕非應有格調，因此選對會成員予以同意，也全力支持林智堅為個人清白繼續奮戰到底。

林錫耀表示，救濟或是訴訟都無法短時間有結果，因此讓林智堅專心為個人清白奮戰，選對會也全力一致的支持。

至於接棒人選，林錫耀表示，選對會經過充分討論與考量，認為目前選舉鐵三角，桃園市長鄭文燦、林智堅與鄭運鵬的搭配非常好，加上鄭運鵬也是現任資深立委，對桃園了解最多，可以立即接棒進戰場，因此一致同意由鄭運鵬接棒，立即投入選戰。（編輯：謝佳珍）1110812

影片來源：民主進步黨
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