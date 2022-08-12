出席中華大學學倫會 林智堅：有老師提問具針對性

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（中央社記者葉臻桃園11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。他今天表示，在中華大學的學倫會說明時，有老師提問蠻具針對性，感覺「先射箭再畫靶」，且老師身份保密，對當事人來說幾乎沒保障。

林智堅論文爭議，台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定是林智堅抄襲余正煌論文，撤銷林智堅的台大碩士學位。

由於林智堅的中華大學碩士論文也涉有抄襲疑慮，林智堅昨天至中華大學向校方學倫會說明，校方估下週會有調查結果。

林智堅今天晚間接受媒體節目專訪時表示，昨天在中華大學學倫會說明時，校方拒絕讓他們錄音，他在過程中看不到提問的老師，也不知道對方身份，只聽得到聲音，「對當事人來說幾乎是沒有保障」。

林智堅說，他在學倫會被問了將近1個小時，過程中「有老師的提問蠻針對性」，即便他已經主張了中華大學的論文事件，是學術界的常態和慣例，但老師一直針對時序、撰寫的內容、章節等提問。

林智堅表示，坦白說「這是13、14年前的事情，我真的沒辦法記得」，他已經很清楚告訴老師他的看法和主張，但老師一直在問題裡打轉，「讓我覺得老師就是先射箭再畫靶」。

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針對台大學倫會決議，林智堅說，很納悶台大為什麼要這麼趕，審定結果攸關他很大的權益，他提出的證據也沒有被採納，「我們自始至終沒有要跟台大做任何對抗」，而是要去凸顯學倫會召集人蘇宏達未審先判，以及審定程序有問題。

林智堅說，當初如果沒有把民調借給余正煌，現在都不會有這樣的事情，「我們自始至終都沒有口出惡言，也不認為他抄襲我們」，如果余正煌出面，他願意和余正煌對質，「我的論文百分之百沒有抄襲，會為人格、清白奮戰到底」。（編輯：楊昭彥）1110812