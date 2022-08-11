台大撤銷林智堅學位 學界連署支持、反對都有

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣大學9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位，連日引發討論。學界出現各種連署，有呼籲重啟審查，給林智堅陳述機會；也有連署呼籲「放過台大」。

台大9日召開記者會，宣布學術倫理審定委員會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

論文案連日來在學界引起廣泛討論，網路上也出現各種連署。自稱「一群渴望公平正義的台大學生」發起連署，認為台大沒有充分納入對林智堅有利的證據，且在林智堅沒有出席的情況下就「判決極刑」，不符法治精神，呼籲台大重啟論文審查。

台灣大學數學系退休教授黃武雄近日在個人臉書（Facebook）發文，主張論文抄襲是指剽竊他人文中實質原創部分，他仔細閱讀林智堅、余正煌兩篇論文，認為沒有抄襲，且以目前在職專班氾濫的碩士論文而言，兩文水準都已在平均之上，林智堅的論文可能更出色。

另有自稱「一群台大校友們」發起連署，但立場相反，認為台大長期建立的學術聲望是台灣社會的公共財，隨著學術倫理審議會決議的出爐，呼籲讓相關爭議落幕，也讓台大脫離無謂的風暴，「請林智堅放過台大」。

全國教育產業總工會今天發出新聞稿，認為台大在國際上享有很高學術聲譽，應尊重台大的專業判斷，政治不宜干預學術尊嚴。同時也呼籲教育部加強對學術倫理規範的宣導，設法避免類似爭議再發生。

針對各方對學術倫理審定委員會決議的看法，台大校方今天維持一貫說法：「沒有回應。」

教育部長潘文忠下午出席「108課綱高中生論壇」，會前接受媒體聯訪，強調依學位授予法相關規定辦理，已收到台大審定結果，當事人也可依法提出訴願，但目前沒收到當事人的訴願申請。

論壇告一段落後，潘文忠離場，媒體想追問相關問題，但潘文忠沒有再回應，匆匆離去。（編輯：管中維）1110811