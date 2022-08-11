林智堅論文案 林佳龍：讓意見充分呈現循程序決定

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（中央社記者高華謙新北11日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及林智堅論文案說，議題討論要建立在事實基礎，他來自學界，很清楚論文認定有一定規範，希望讓各方意見充分呈現，循程序決定。

林佳龍上午出席台灣客社聯合海內外客家人成立「林佳龍後援會」記者會後，媒體詢問是否捍衛桃園市長參選人林智堅清白？是否評估對新北選情沒影響？林佳龍說，選舉會面對各種挑戰，新北又是大家認為較艱困選區，被提名後1個月就組織堅強團隊，現在士氣很高，民意調查持續拉近。

他說，新北市是最大直轄市，大家希望了解參選人內政、外交議題態度，這些變數他都當挑戰，包括論文議題或中國國民黨在敏感時刻派團訪問中國，參選人態度都很重要。

媒體追問怎麼看民進黨主席蔡英文下令團結一致挺林智堅？他說，呈現事實、讓各方完整表示意見是討論公共議題基礎。

另外，國道1號林口交流道增設南出北入匝道工程7度流標，新北市長侯友宜稍早出席「111年板橋區市長行動治理座談會議」接受媒體聯訪表示，台灣這段時間碰上缺工缺料與原物料上漲，發包過程中大家壓力都很大，希望中央重視，如是否調整發包方式、如何好好執行預算等。

林佳龍表示，大家不用爭功諉過，既然流標就要確實檢討，現在缺工缺料與物價上漲確實墊高成本，應邀相關投標業者討論，訂合理可行標案內容，讓投標者有合理利潤，政府也要協助解決行政障礙。

林佳龍說，他當交通部長時，桃園國際機場第3航廈與淡江大橋多次流標，已一一解決；不要本位主義，大家解決利害關係人關切問題，一定能找出辦法。（編輯：李錫璋）1110811