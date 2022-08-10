林智堅風波 鄭文燦：論文跟選舉跟市政不能畫等號

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，桃園市長鄭文燦今天表示，論文跟選舉跟市政不能畫等號，林智堅新竹執政8年的好成績看得到，且其論文證據沒有被充分討論跟採納。

鄭文燦下午出席「2022 天下城市高峰論壇：公義城市的想像與實踐」活動，會前接受媒體聯訪，被問及林智堅論文爭議。

鄭文燦表示，林智堅現在一定很難過、很有壓力，而林智堅是個認真勤奮的市長，在新竹執政8年，獲市民信任，因為新竹的改變看得到，且在多項民調，林智堅也是連續4年得到五星級市長肯定，「我想論文跟選舉跟市政不能畫等號」。

鄭文燦說，林智堅執政8年的好成績，不能被單一事件否定，在論文審訂過程，林智堅提供的證據並沒有被充分討論跟採納，在嚴謹程序裡面應該得到公平合理的對待。

媒體提問是否要「換堅」，鄭文燦說，會小心謹慎、以正面方式面對所有問題、爭取市民最大認同。鄭文燦並指出，從7月初到現在都環繞在政治漩渦裡面，還沒進入市政討論。（編輯：張銘坤）1110810