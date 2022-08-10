林智堅：學倫會決議難接受 仍相信台大教育精神

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）遭台灣大學撤銷碩士學位，民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，對學倫會的決議感到遺憾、難以接受，在收到文件後會作後續處理，但相信台大未來還是會為國家培育優秀學子。

林智堅上午前往桃園區土地公文化館參訪，他在參訪後接受媒體聯訪，對於記者詢問是否覺得台大未審先判具爭議。林智堅說，他覺得台大學倫會在程序上讓他覺得確實有些不公，他提出的資料，在台大社會科學院長蘇宏達召集的學倫會下，沒有進行驗證是否有爭議。

林智堅說，求學階段他錯過最黃金的時段，後來回到中華大學及台大充電，在台大期間他同時擔任議員，也會盡量排時間到校上課，後來更投入市政工作，所以論文才會交得比較晚。很遺憾學倫會用時間來看，後交論文就是抄襲先交論文，忽略團隊提供的人證、物證與公證資料，他覺得比較可惜。

林智堅指出，雖然對學倫會的決議覺得遺憾、難以接受，但他相信台大，相信台灣大學未來還是會為國家培育出優秀的青年學子，他覺得這兩件事情是分開的，他非常珍惜過去在台大學習的時間，也相信台大還是會秉持這樣教育的精神，培育出很多優秀的人才。

對於台大認為林智堅論文以「槓桿」為題，但論文幾乎沒處理「槓桿效應」，林智堅說，因為他是在職生，論文的品質也許不夠好，他覺得這是可被檢視、批評的，但「我沒有抄襲這是事實」，學倫會應該就他提供的人證、事證還有已公證的資料調查，不是在他的論文內尋找瑕疵。

至於中華大學的部分，林智堅表示，團隊已把書面資料送到學校，他也會到中華大學的學倫會說明，他已歷經過4次選舉，每次都會面對很多不實的指控跟攻擊，這都是選舉引起的，選舉後就會結束，參選桃園市長後，不論過程有什麼樣的波折或風雨，不會影響他想要服務桃園市民的初衷。

林智堅也感謝前副總統陳建仁的支持，陳建仁的意思是，這件事情時間會還清白，選舉過程中對手就是會抹黑、攻擊，但時間會驗證事實真相，他還是會照著腳步按部就班，把選舉的工作做好。至於學位的事情，會在收到相關文件後，透過律師團討論做後續處理。

對於記者詢問，如何看待余正煌律師說看完記者會後要加碼提告誹謗。林智堅指出，不確認律師的發言是否都代表余正煌的發言或意思，因為余正煌從頭到尾都沒有現身，透過律師的聲明稿都滿簡單的，但後來律師說得又不太一樣。

林智堅強調，在這事情上他是善意的資料提供者，陳明通是盡責熱心的老師，余正煌是積極的研究生，若律師說的代表余正煌的想法或授意，那他會覺得是「人前感謝，人後放箭」，這不是做人的道理。如果很多的言論真的是余正煌的主張或想法，將委託律師蒐集相關資料，研議後續是否採取法律動作。（編輯：李錫璋）1110810