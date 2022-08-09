台大撤銷碩士學位 林智堅：持續捍衛清白

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（中央社記者葉臻桃園9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大今天宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位。林智堅晚間表示，非常遺憾也難以接受，會繼續捍衛清白。

林智堅今天晚間在臉書發文表示，台大社會科學院長、學術倫理審定會召集人蘇宏達，在尚未調查前就先定調為「醜聞」，等於是未審先判，「即便我們要求其迴避，但台大學倫會都否決我們的申請」。

林智堅說，為了捍衛他的清白跟誠信，昨天委託律師黃帝穎寄信給台大，表示要出席學倫會說明，但今天一早，台大就召開記者會宣布結果，就連他都是看到直播的當下才知道結果，公文書也是今天中午才送到競辦，不尊重當事人的權益。

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林智堅說，百口莫辯就是他此刻的心情，他提出人證、事證和物證，很遺憾學倫會已經有了特定的立場，用片面的理由，去否定他過去作為學生的努力；面對今天的結果，非常遺憾也難以接受。

林智堅說，他要再次重申，他研究的是自己的選舉、民調資料，他不需要抄襲，也不必抄襲；他會繼續捍衛自己的清白，服務桃園市民的初衷都始終都沒有改變，接下來的時間，他會持續努力，不會辜負大家的支持，帶領桃園繼續向前。（編輯：方沛清）1110809