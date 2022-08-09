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陳建仁：台大結論太突然 盼未來還林智堅清白

2022/8/9 22:37（8/9 23:06 更新）
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前副總統陳建仁（前左3）9日受訪時針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲一事表示，台大很突然發表結論，對當事人所提相關論證未充分納入。前左2為民進黨新北市長參選人林佳龍。中央社記者王鴻國攝 111年8月9日
前副總統陳建仁（前左3）9日受訪時針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲一事表示，台大很突然發表結論，對當事人所提相關論證未充分納入。前左2為民進黨新北市長參選人林佳龍。中央社記者王鴻國攝 111年8月9日
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（中央社記者王鴻國新北9日電）前副總統陳建仁今天談及民主進步黨桃園市長參選人林智堅論文案時說，國立台灣大學很突然發表結論，沒充分納入當事人提出的相關論證，希望未來真相大白，以論證還林智堅清白。

台大認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；林智堅說，真的非常無辜，他也是受害者，台大說法令人難接受。

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民進黨新北市長參選人林佳龍晚間和陳建仁等座談，陳建仁會後接受媒體聯訪表示，民進黨台北市長參選人陳時中及林佳龍很多政見需相互磨合，整個首都圈發展需雙北整合，這也是他到新北支持林佳龍很重要的原因，希望努力讓兩人都當選才是主要目標。

媒體詢及林智堅論文案，林佳龍說，相信林智堅已對外說明並捍衛權益，未來將團結並呈現政績，爭取選民支持。（編輯：李明宗）1110809

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