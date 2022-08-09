民進黨：相信林智堅個人清白 支持捍衛人格聲譽

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台大宣布認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位。林智堅下午對於是否參選到底一事表示，有沒有這個學位對他參選並沒有影響，服務桃園市民的初衷並沒有改變，會捍衛自己清白。中央社記者謝佳璋攝 111年8月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）台灣大學今天宣布學術倫理審定會決議，認民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲並撤銷碩士學位。民進黨發言人黃世杰說，民進黨相信林智堅個人清白，並支持林智堅繼續捍衛人格聲譽所採行的行動。

黃世杰晚間透過新聞稿說，林智堅早已提出非常完整的論文書寫過程，遺憾台大社科院學倫會不僅未讓立場鮮明的院長蘇宏達迴避，也未採納林智堅提供經法院公證過的事證；且在林智堅向台大學倫會表達願意親自說明後，今天以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果。

對此，民進黨說，支持林智堅繼續捍衛清白，向社會澄清與說明相關案情。

黃世杰指出，主導審查的召集人蘇宏達立場長期偏頗，在尚未進行審查前，就直接定調此事件為「醜聞」，不僅沒有迴避審查，甚至在林智堅團隊已表達陳述意願後，急著在今天上午緊急召開記者會，不禁讓人質疑，「蘇宏達趕著結案的背後有無其他政治意圖？」

黃世杰表示，今天蘇宏達所召開的記者會，並未公布學倫會進行審查的所有經過，是否有學倫會其他成員有不同意見，以及清楚說明為何未採納林智堅提供的事證，又為何刻意忽略林智堅表達願意到台大做說明，急著召開記者會公布審查結論，以上諸多疑問，若台大學倫會不向社會大眾說清楚，審查的公正性將受到質疑。

黃世杰重申，民進黨相信林智堅個人清白，並支持林智堅繼續捍衛人格聲譽所採行的行動，更要呼籲有心人士不要藉此進行抹黑潑髒水的政治操作。（編輯：林克倫）1110809